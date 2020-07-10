Барком-Кажани підписали нападника з Польщі

Круль до команди приєднається у наступному сезоні

У сезоні 2020/2021 до гравців львівського чоловічого волейбольного клубу Барком-Кажани приєднається поляк Ян Круль.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Клуб підписав з волейболістом річний договір про співпрацю. Ян – займе місце діагонального.

Ян Круль - уродженець Польщі. Народився 23 серпня 1989 року в Сохачеві. Ріст волейболіста становить 198 см. Грав на позиції нападника. До кажанів Ян Круль був гравцем VERVA Warszawa ORLEN Paliwa, польської професійної чоловічої команди з волейболу з Варшави.

Нагадаємо, український волейболіст прийняв російське громадянство.