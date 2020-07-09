 Тренер Нурмагомедова: Я підтримую рішення Хабіба про завершення кар’єри | ММА | Champion.com.ua
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Тренер Нурмагомедова: Я підтримую рішення Хабіба про завершення кар’єри

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Тренер Нурмагомедова: Я підтримую рішення Хабіба про завершення кар’єри
#Хабіб

Джерело - MMA on SiriusXM.

Тренер чемпіона UFC Хабіб Нурмагомедов Хав'єр Мендес підтримує рішення бійця завершити кар’єру після смерті його батька Абдулманап Нурмагомедова.

Про це заявив сам фахівець.

"Я навіть не можу припустити, який вплив матиме ця ситуація на бій у вересні, тому не уявляю, що в голові у цього бідного хлопця.

Я буду з ним в будь-якому випадку, незалежно від того, що він захоче зробити. Йому потрібна моя підтримка. Якщо він захоче битися, то я буду з ним, якщо ні - теж. Якщо він вирішить завершити кар'єру, я теж буду на його стороні, якщо ні - підтримаю.

Я точно знаю, що він хоче продовжити спадщину свого батька і сам є відмінним тренером. Він займається цим останні чотири-п'ять років. Він допомагав тренувати свого двоюрідного брата, Ісламу та інших висхідних молодих зірок", - сказав Мендес.

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