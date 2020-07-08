 Збірна України дізналася суперниць у кваліфікації чемпіонату світу 2021 | Гандбол | Champion.com.ua
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Збірна України дізналася суперниць у кваліфікації чемпіонату світу 2021

Сьогодні 20:25 421 0
Відбулося жеребкування першого відбіркового раунду жіночого ЧС-2021
Збірна України дізналася суперниць у кваліфікації чемпіонату світу 2021
#ЧС-2021

Джерело - sport.ua.

Сьогодні, 8 липня, відбулося жеребкування першого відбіркового раунду жіночого чемпіонату світу 2021 з гандболу.

Про це повідомляє EHF.

Збірна України зіграє у групі 1. Її суперницями будуть команди Словаччини, Ізраїлю та Люксембургу.

Матчі пройдуть в одне коло, дати міні-турнірів: 27–29 листопада або 4–6 грудня. Всі матчі команд групи 1, куди потрапила українська збірна, пройдуть в Люксембурзі.

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до наступної стадії відбору. Матчі раунду плей-оф заплановані на 16–21 квітня 2021 року. У нокаут-раунді до команд, які пройдуть першу фазу відбору, додадуться 10 збірних-учасниць ЧЄ-2020, що залишилися за підсумками турніру без путівок на ЧС-2021.

Право брати участь в ЧС-2021 вже є у збірної Нідерландів (переможець ЧС-2019) та команди Іспанії (організатор турніру). 4 кращі збірні ЧЄ-2020 також отримають право зіграти на чемпіонаті світу без відбору. Решта 10 учасників від Європи визначаться у раунді плей-офф кваліфікації.

Перший відбірковий раунд ЧС-2021:

Група 1: Словаччина, Україна, Ізраїль, Люксембург (господар)

Група 2: Північна Македонія, Ісландія, Литва, Греція (господар)

Група 3: Туреччина (господар), Португалія, Фінляндія

Група 4: Австрія (господар), Італія, Косово

Група 5: Білорусь (господар), Швейцарія, Фарерські острови

Нагадаємо, Мотор отримав wild card і виступить у реформованій Лізі чемпіонів.

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