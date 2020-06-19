Мотор отримав wild card і виступить у реформованої Лізі чемпіонів

Український клуб став одним із щасливчиків, які отримали wild card

Чемпіон України з гандболу запорізький Мотор увійшов до списку учасників Ліги чемпіонів на сезон 2020/21.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Мотор отримав одну з шести wild card, на які претендували 14 клубів. Для запорізького клубу це буде восьму поспіль участь в головному гандбольному турнірі Європи.

Варто відзначити, що в наступному сезоні Ліга чемпіонів зазнала реформу, в результаті чого кількість учасників було скорочено з 28 до 16 команд. Тому участь Мотора було під питанням до останнього моменту.

Автоматично путівки в груповий етап Ліги чемпіонів отримали Барселона (Іспанія), ПСЖ (Франція), Кіль (Німеччина), Фленсбург (Німеччина), Веспрем (Угорщина), Вардар (Північна Македонія), Віве (Польща), Порту (Португалія), Загреб (Хорватія) і Ольборг (Данія).

Wild card замість з Мотором отримали Нант (Франція), Пік Сегед (Угорщина), Целе (Словенія), БГК імені Мєшкова (Білорусь) і Ельверум (Норвегія).

Раніше, Мотор достроково став чемпіоном України.