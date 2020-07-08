Дворазовий чемпіон світу потонув в Австралії

Пулліну було 32 роки

Джерело - Еспресо.

Дворазовий чемпіон світу в сноубордкросі, австралієць Алекс Пуллін загинув в австралійському курортному місті Ґолд-Кост 8 липня.

Про це повідомляє 9news.com.au.

Йому було 32 роки.

Спортовець потонув під час підводного полювання. Алекса виявили інші дайвери в несвідомому стані і без кисневої маски. Йому надавали екстрену допомогу протягом 45-ти хвилин, перш ніж констатувати смерть.

При цьому на тілі Пулліна не було виявлено видимих травм. Сноубордист був досвідченим підводним мисливцем, але міг потонути в результаті раптово виниклих проблем зі здоров'ям.

Пуллін народився 20 вересня 1987 року в Мансфілді (штат Вікторія). Алекс, який мав прізвисько Chumpy (Чубатий) – дворазовий чемпіон світу (2011, 2013), бронзовий призер ЧС-2017, срібний призер Winter X Games-2016.

Пуллін був прапороносцем збірної Австралії на Олімпіаді-2014. Також він учасник Ігор 2010 і 2018 років.

Раніше, відомий гольфіст загинув в авіакатастрофі.