У Москві помер батько Нурмагомедова

Тренер і батько Хабіба Нурмагомедова Абдулманап помер після тривалої хвороби

Сьогодні, 03 липня, у Москві після тривалої хвороби помер Абдулманап Нурмагомедов, батько і тренер чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова.

Про це повідомив глава Чечні Рамзан Кадиров.

"Сумні новини дійшли до мене, друзі, про те, що цей світ покинув Абдулманап Нурмагомедов", - розповів Кадиров.

Відзначимо, що з кінця квітня Нурмагомедов-старший перебував у лікарні після позитивного тесту на коронавірус і операції на серці.

Раніше повідомлялося, що батько Нурмагомедова вилікувався від коронавірусу.