У Москві помер батько Нурмагомедова

Джерело - sports.ru.
Сьогодні, 03 липня, у Москві після тривалої хвороби помер Абдулманап Нурмагомедов, батько і тренер чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова.
Про це повідомив глава Чечні Рамзан Кадиров.
"Сумні новини дійшли до мене, друзі, про те, що цей світ покинув Абдулманап Нурмагомедов", - розповів Кадиров.
Відзначимо, що з кінця квітня Нурмагомедов-старший перебував у лікарні після позитивного тесту на коронавірус і операції на серці.
Раніше повідомлялося, що батько Нурмагомедова вилікувався від коронавірусу.