Батько Нурмагомедова вилікувався від коронавірусу

Тренер і батько володаря титулу чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова Абдулманап подолав коронавірус.

Про це розповів тренер російського бійця Хав'єр Мендес.

"Три дні тому Хабіб залишив повідомлення, що стан батька поліпшується, він йде на поправку. Ми спілкувалися ще з одним спільним знайомим, який розповів, що Абдулманап більше не хворіє коронавірусом.