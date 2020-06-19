 Батько Нурмагомедова вилікувався від коронавірусу | Футбол | Champion.com.ua
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Батько Нурмагомедова вилікувався від коронавірусу

Сьогодні 09:11 705 0
Хав'єр Мендес прокоментував стан батька Хабіба Нурмагомедова
Батько Нурмагомедова вилікувався від коронавірусу
#Нурмагомедов

Джерело - isport.ua.

Тренер і батько володаря титулу чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова Абдулманап подолав коронавірус.

Про це розповів тренер російського бійця Хав'єр Мендес.

"Три дні тому Хабіб залишив повідомлення, що стан батька поліпшується, він йде на поправку. Ми спілкувалися ще з одним спільним знайомим, який розповів, що Абдулманап більше не хворіє коронавірусом.

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У нього були ускладнення від операції на серці, яку він колись переніс. Я, звичайно, переживаю за Абдулманапа. Хочу, щоб такий великий чоловік одужав", - розповів Мендес.

Нагадаємо, Хабіб зберіг першу сходинку рейтингу найкращих бійців UFC.

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