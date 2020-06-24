Гутцайт прогнозує 15-20 медалей для України на Олімпіаді в Токіо

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт дав прогноз на кількість завойованих медалей Україною на Олімпіаді в Токіо.

Про це розповів сам глава відомства.

"Прогнози? Найкращі. Ми працюємо над цим. У нас близько 15-20 елітних спортсменів, які можуть завоювати медаль на Олімпійських іграх. Прогнозую 15-20 медалей.

Є шанси завоювати 15-20 медалей, якщо всі спортсмени ... Ви знаєте, не тільки адже елітні спортсмени мають шанси завоювати медалі.

Ігри - це шанс для всіх спортсменів, тому що отримати ліцензію - не поле перейти. Для цього потрібно наполегливо працювати. Коли спортсмен отримав ліцензію, у нього вже є шанс завоювати медаль Олімпіади ", - сказав Гутцайт.