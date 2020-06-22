 Один із найстаріших видів спорту можуть виключити з програми Олімпіад | Боротьба | Champion.com.ua
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Один із найстаріших видів спорту можуть виключити з програми Олімпіад

Сьогодні 15:25 655 0
Греко-римську боротьбу вже не вперше обіцяють виключити з олімпійської сім’ї
Один із найстаріших видів спорту можуть виключити з програми Олімпіад
#Алієв

Джерело - Главком.

Греко-римську боротьбу можуть прибрати з програми Олімпійських ігор-2024 року.

Про це заявив виконувач обов’язки президента Федерації боротьби Азербайджану і член бюро Об'єднаного світу боротьби (UWW) Намік Алієв. 

"У 2022 році в Дакарі відбудуться юнацькі Олімпійські ігри, з програми яких прибрали змагання з греко-римської боротьби. Натомість додали пляжну боротьбу. У Міжнародного олімпійського комітету свої принципи, вони намагаються зробити боротьбу видовищною. Вочевидь греко-римський стиль випаде з програми Олімпіади-2024", - сказав Алієв.

Відзначимо, що греко-римська боротьба входить в програму сучасної Олімпіади з найперших змагань в Афінах у 1896 році. Правда, 1900 року змагання в цьому виді спорту не проводилися. 

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