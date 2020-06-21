Автор єдиного гола збірної Іраку на чемпіонаті світу помер від коронавірусу

Футболіста не стало у віці 57 років

Колишній нападник збірної Іраку Ахмед Раді помер через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Sky News Arabia.

Футболіст був госпіталізований 13 червня. Після йому стало краще і він відправився на домашнє лікування.

Однак 18 числа Заради знову госпіталізували. Він помер в лікарні.

Варто відзначити, що Ахмед Раді - автор єдиного гола збірної Іраку на чемпіонатах світу. У 1986 році він вразив ворота збірної Бельгії.

Нагадаємо, у трьох гравців і лікаря Руху діагностований коронавірус.