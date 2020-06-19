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Колишній пілот Формули-1 потрапив в ДТП

Сьогодні 22:40 276 0
Гонщик готувався до естафети Obiettivo Tricolore
Колишній пілот Формули-1 потрапив в ДТП
#Дзанарді

Джерело - Чемпіон.

Колишній пілот Формули-1 Алекс Дзанарді став учасником дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Гонщик готувався до естафети Obiettivo Tricolore на ручних велосипедах, але потрапив в аварію. Відомо, що подія сталася за участю вантажівки.

У Алекса безліч травм, його транспортували в госпіталь на вертольоті. Стан спортсмена оцінюється як важкий.

У 2001 році 53-річний італієць втратив обидві ноги в результаті аварії в гонці CART. Незважаючи на важкі травми він зумів повернутися в спорт і виступав в чемпіонаті WTCC та інших серіях.

У 2016 році він завоював золото на Паралімпіаді. У минулому році Дзанарді взяв участь на етапі тренінгової серії DTM.

Нагадаємо, Формулу-1 не зупинять в разі захворювання пілота.

Раніше у Австрії дозволили організувати гонки Формули-1.

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