Волков причетний до найвагоміших звитяг запорізького Мотора

Джерело - Главком.

14 червня пішов з життя заслужений тренер України з гандболу Володимир Волков.

Про це повідомляє прес-служба ФГУ.

Володимир Іванович зробив вагомий внесок у розвиток українського гандболу. Закінчив Київський державний інститут фізичної культури, був першим викладачем кафедри фізичного виховання Запорізького Металургійного інституту (нарізі - ЗДІА). Не один десяток років – і за радянських часів, і після отримання Україною Незалежності - плідно працював із жіночими гандбольними командами Запоріжжя ЗМетІ-ЗІІ, ЗДІА-Запоріжжя та жіночим Мотором.

Про успіхи останньої Мотора можна говорити багато - чотирнадцятиразовий чемпіон, володар Кубка України, найвище досягнення на міжнародній арені - Кубок кубків у сезоні-2000/2001. У матчі за Суперкубок Європи Мотор програв, поступившись всього одним м’ячем. У складі команди виступали чемпіонки та призерки олімпійських ігор, чемпіонки світу та Європи.

Володимирові Волкову було 80 років.

Нагадаємо, чемпіонат України з гандболу достроково завершений.