Зінченко відреагував на чутки про отримання російського громадянства

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко різко відреагував на чутки про отримання російського паспорта.
Про це він написав під постом brutfootball в Instagram.
Футбольний агент Олег Єрьомін заявив, що українець був зацікавлений в отриманні російського паспорта. Однак потім процес отримання громадянства затягнувся, і надійшло запрошення в збірну України, і всі питання відпали.
У коментарі під постом Зінченко написав: "Маячня".
Нагадаємо, Гвардіола може змінити позицію Зінченка.