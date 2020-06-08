 Зінченко відреагував на чутки про отримання російського громадянства | Футбол | Champion.com.ua
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Зінченко відреагував на чутки про отримання російського громадянства

Сьогодні 17:59 1061 0
Олександр Зінченко прокоментував можливість отримати російське громадянство
Зінченко відреагував на чутки про отримання російського громадянства
#Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко різко відреагував на чутки про отримання російського паспорта.

Про це він написав під постом brutfootball в Instagram.

Футбольний агент Олег Єрьомін заявив, що українець був зацікавлений в отриманні російського паспорта. Однак потім процес отримання громадянства затягнувся, і надійшло запрошення в збірну України, і всі питання відпали.

У коментарі під постом Зінченко написав: "Маячня".

Нагадаємо, Гвардіола може змінити позицію Зінченка.

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