 У Формулі-1 можуть відмовитися від усіх церемоній | Формула 1 | Champion.com.ua
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У Формулі-1 можуть відмовитися від усіх церемоній

Сьогодні 15:39 575 0
Такі рекомендації дала Міжнародна автомобільна федерація
У Формулі-1 можуть відмовитися від усіх церемоній
#Формула-1

Джерело - Motosrport.

У Формулі-1 можуть відмовитися від усіх церемоній і роботи команд на стартовій решітці.

Про це повідомляє Motosrport.

Такі рекомендації, в разі виникнення ризику зараження коронавірусом, дала Міжнародна автомобільна федерація.

Взаємодія між групами повинна бути зведена до мінімуму, щоб зменшити ризик передачі вірусу. Там, де взаємодії не виходить уникнути, слід дотримуватися соціальної дистанції або використовувати додаткові засоби індивідуального захисту для зниження ймовірності передачі вірусу.

На цей час Формула-1 дотримується традиційного підходу, проте кількість персоналу на стартовій решітці в будь-якому випадку буде скорочено до мінімуму.

Нагадаємо, Формулу-1 не зупинять в разі захворювання пілота.

Раніше у Австрії дозволили організувати гонки Формули-1.

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