Мак-Грегор пояснив своє рішення піти з ММА

Ексчемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Мак-Грегор незадоволений рішеннями промоушена щодо своїх боїв.

Про це розповів сам ірландський боєць.

"Це перестало викликати будь-які емоції, ось і все. Ці очікування, нічого не відбувається. Я перебираю варіанти суперників, а нікого толком немає зараз. Мене ніщо не розбурхує.

UFC потрібно було діяти далі. Я маю на увазі, чому вони переносять бій Хабіба Нурмагомедова проти Джастіна Гейджи на вересень? Ви знаєте, що повинно статися у вересні, але не відбудеться.

Я розповів їм правильні план і метод. Але вони кожен раз відмовляються і тягнуть час. Що б я не говорив, вони йдуть наперекір в бажанні показати якусь силу. Вони повинні були просто організувати бій між мною і Джастіном за тимчасовий пояс і потім продовжувати свою движуху", - сказав Мак-Грегор.