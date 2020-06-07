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Мак-Грегор пояснив своє рішення піти з ММА

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Конор Мак-Грегор прокоментував своє рішення про
Мак-Грегор пояснив своє рішення піти з ММА
#Мак-Грегор, #UFC

Джерело - isport.ua.

Ексчемпіон UFC у двох дивізіонах Конор Мак-Грегор незадоволений рішеннями промоушена щодо своїх боїв.

Про це розповів сам ірландський боєць.

"Це перестало викликати будь-які емоції, ось і все. Ці очікування, нічого не відбувається. Я перебираю варіанти суперників, а нікого толком немає зараз. Мене ніщо не розбурхує.

UFC потрібно було діяти далі. Я маю на увазі, чому вони переносять бій Хабіба Нурмагомедова проти Джастіна Гейджи на вересень? Ви знаєте, що повинно статися у вересні, але не відбудеться.

Я розповів їм правильні план і метод. Але вони кожен раз відмовляються і тягнуть час. Що б я не говорив, вони йдуть наперекір в бажанні показати якусь силу. Вони повинні були просто організувати бій між мною і Джастіном за тимчасовий пояс і потім продовжувати свою движуху", - сказав Мак-Грегор.

Нагадаємо, Мак-Грегор завершив кар'єру в MMA.

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