Гравець збірної України перейшов у польський клуб

Антон Деревянкін буде виступати у чемпіонаті Польщі

Воротар збірної України з гандболу Антон Деревянкін підписав дворічний контракт з польською Хробри з Глугова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У Глогуві Деревянкін буде третім українським гандболістом. У місцевому клубі вже грають два гравці збірної України - Олександр Тільте і Євген Буйненко.

Відзначимо, 29-річний Деревянкін протягом всієї своєї спортивної кар'єри захищав кольори запорізького ZTR.

Раніше, українець потрапив до символічної збірної чемпіонату Росії.

Нагадаємо, багаторічний лідер збірної України оголосила про завершення кар'єри.