Гравець збірної України перейшов у польський клуб

Джерело - ukrinform.ua.
Воротар збірної України з гандболу Антон Деревянкін підписав дворічний контракт з польською Хробри з Глугова.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У Глогуві Деревянкін буде третім українським гандболістом. У місцевому клубі вже грають два гравці збірної України - Олександр Тільте і Євген Буйненко.
Відзначимо, 29-річний Деревянкін протягом всієї своєї спортивної кар'єри захищав кольори запорізького ZTR.
Раніше, українець потрапив до символічної збірної чемпіонату Росії.
Нагадаємо, багаторічний лідер збірної України оголосила про завершення кар'єри.