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Українець потрапив до символічної збірної чемпіонату Росії

Сьогодні 10:10 1244 0
Жук став найкращим лівим крайнім в російській першості
Українець потрапив до символічної збірної чемпіонату Росії
#Жук

Джерело - Tribuna.com.

Гандболіст збірної України і Пермських ведмедів Євген Жук потрапив до символічної збірної чемпіонату Росії сезону 2019/20.

Про це повідомляє ФГР.

Жук став найкращим лівим крайнім в російській першості.

Українець посів третє місце в списку бомбардирів турніру і перше в списку пенальтістів.

Це перше потрапляння легіонера в символічну збірну чемпіонату Росії з гандболу за останні 5 років.

На момент зупинки турніру Пермські ведмеді посідали сьоме місце в турнірній таблиці і отримали право виступати в плей-оф.

Нагадаємо, українська гандболістка прийме громадянство Росії.

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