Українець потрапив до символічної збірної чемпіонату Росії

Жук став найкращим лівим крайнім в російській першості

Гандболіст збірної України і Пермських ведмедів Євген Жук потрапив до символічної збірної чемпіонату Росії сезону 2019/20.

Про це повідомляє ФГР.

Жук став найкращим лівим крайнім в російській першості.

Українець посів третє місце в списку бомбардирів турніру і перше в списку пенальтістів.

Це перше потрапляння легіонера в символічну збірну чемпіонату Росії з гандболу за останні 5 років.

На момент зупинки турніру Пермські ведмеді посідали сьоме місце в турнірній таблиці і отримали право виступати в плей-оф.

Нагадаємо, українська гандболістка прийме громадянство Росії.