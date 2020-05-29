Українець потрапив до символічної збірної чемпіонату Росії

Джерело - Tribuna.com.
Гандболіст збірної України і Пермських ведмедів Євген Жук потрапив до символічної збірної чемпіонату Росії сезону 2019/20.
Про це повідомляє ФГР.
Жук став найкращим лівим крайнім в російській першості.
Українець посів третє місце в списку бомбардирів турніру і перше в списку пенальтістів.
Це перше потрапляння легіонера в символічну збірну чемпіонату Росії з гандболу за останні 5 років.
На момент зупинки турніру Пермські ведмеді посідали сьоме місце в турнірній таблиці і отримали право виступати в плей-оф.
Нагадаємо, українська гандболістка прийме громадянство Росії.