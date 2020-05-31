 UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасі: всі результати | ММА | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар - Динамо: головні інтриги українського дербі
Сьогодні 01:32 1120
Шахтар Донецьк - Динамо Київ: анонс і прогноз
Сьогодні 08:09 2257
Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ
Сьогодні 04:57 10450
Шахтар Донецьк - Динамо Київ: онлайн
Сьогодні 00:24 2379
Олександрія – Зоря 1:0. Огляд матчу
Вчора 21:35 1458
Олександрія дотиснула Зорю у 24 турі УПЛ
Вчора 18:57 1582
Дніпро-1 розгромив Олімпік у 24 турі УПЛ
Вчора 18:49 6248
Брюгге продовжив оренду Соболя
Вчора 17:41 992
Колос - Десна 0:2. Огляд матчу
Вчора 17:24 1433
УПЛ відклала матч Карпати - Маріуполь
Вчора 12:48 1749
Блоги
Алієв - Вакулюк: відео бою
Алієв - Вакулюк: відео бою Valeriy Ruchka
Вчора 12:04 2712
Про Металіст та дружбу і конфлікти із Суркісом - Сергій Стороженко
Про Металіст та дружбу і конфлікти із Суркісом - Сергій Стороженко Valeriy Ruchka
Вчора 10:25 371
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Андрій Твердохліб
29.05.2020 20:03 2297
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував навички боїв без правил. Вийшло круто!
ВІДЕО. Ломаченко продемонстрував навички боїв без правил. Вийшло круто! Андрій Твердохліб
29.05.2020 16:02 4708 3
Усик проти Ломаченка: тренер згадав як боксери грали в волейбол
Усик проти Ломаченка: тренер згадав як боксери грали в волейбол Андрій Твердохліб
29.05.2020 15:31 1119
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:18 RunNews Сіртфуд-дієта: що це, меню, плюси і мінуси 23
09:58 Футбол Баварія – Фортуна 5:0. Відеоогляд матчу 332
09:41 Футбол Шахтар - Динамо: прев’ю матчу УПЛ 522
09:20 Пряма трансляція Ворскла - Львів: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ 794
09:16 ММА UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасі: всі результати 376
08:58 Футбол Герта – Аугсбург: огляд матчу 332
08:41 ММА Бернс знищив Вудлі на турнірі в Лас-Вегасі 587
08:30 Футбол Ворскла - Львів: прев’ю матчу 24-го туру УПЛ 597
08:18 ММА Антоніна Шевченко без шансів поступилася на UFC on ESPN 760
08:09 Футбол Шахтар Донецьк - Динамо Київ: анонс і прогноз 2257
04:57 Пряма трансляція Шахтар - Динамо Київ: онлайн-трансляція матчу 24 туру УПЛ 10450
04:22 Блог Шахтар - Динамо: як грали команди між собою у сезоні 2019/20 435
01:32 Блог Шахтар - Динамо: головні інтриги українського дербі 1120
00:24 Футбол Шахтар Донецьк - Динамо Київ: онлайн 2379
30 Травня 2020
23:51 Футбол Бабич готовий зіграти з Карпатами наступного тижня 1590
23:41 Футбол Визначено найкращого захисника АПЛ 1584
23:30 Бокс Ф’юрі виділив слабку сторону Джошуа 1650
23:13 Футбол Ювентус хоче безкоштовно підписати Педро 1687
22:53 Бокс Ексчемпіон світу назвав переможця бою Ломаченко - Лопес 2374
22:48 Блог Супергол Адамюка у ворота Олімпіка 867
22:40 Футбол Михайленко назвав терміни повернення Супряги 1862
22:25 Футбол У Серії А обдумують повернення уболівальників на трибуни 1651
22:10 Футбол Вольфсбург - Айнтрахт Франкфурт 1:2. Огляд матчу 1187
22:05 Блог Рік тому, нікому невідомий Голанд, забив 9 голів Гондурасу 960
21:51 Футбол Помер батько Ротаня та легенда Ворскли 3920

UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасі: всі результати

Сьогодні 09:16 376 0
UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасі: всі результати

Джерело - Чемпіон.

У Лас-Вегасі відбувся черговий турнір від UFC. Вперше після початку пандемії коронавірусу організація провела шоу не в штаті Флорида.

Всі результати шоу:

Жілберт Бернс переміг Тайрона Вудлі одноголосним рішенням суддів.

Аугусто Сакаї переміг Благоя Іванова роздільним рішенням суддів;

Біллі Карантілльо виявився сильнішим Спайка Карлайла, перемігши одноголосним рішенням суддів;

Рузвельт Робертс був сильніший Брока Вівера - удушення у 2-му раунді;

Маккензі Дерн перемогла Ханну Сайферс - больовий прийом в 1-му раунді;

Кетлін Чукагян перемогла Антоніну Шевченко одноголосним рішенням суддів;

Даніель Родрігес був краще Гейба Гріна - одноголосне рішення суддів;

Джамал Гілл переміг Клідсона Абреу технічним нокаутом в 1-му раунді

Брендон Ройвал переміг Тіма Елліотта - удушення у 2-му раунді

Кейсі Кенні сильніше Луїса Смолка - удушення в 1-му раунді

Кріс Гутієррес переміг Вінса Моралеса технічним нокаутом у 2-му раунді.

Коментарі ()