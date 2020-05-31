UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасі: всі результати

Джерело - Чемпіон.
У Лас-Вегасі відбувся черговий турнір від UFC. Вперше після початку пандемії коронавірусу організація провела шоу не в штаті Флорида.
Всі результати шоу:
Жілберт Бернс переміг Тайрона Вудлі одноголосним рішенням суддів.
Аугусто Сакаї переміг Благоя Іванова роздільним рішенням суддів;
Біллі Карантілльо виявився сильнішим Спайка Карлайла, перемігши одноголосним рішенням суддів;
Рузвельт Робертс був сильніший Брока Вівера - удушення у 2-му раунді;
Маккензі Дерн перемогла Ханну Сайферс - больовий прийом в 1-му раунді;
Кетлін Чукагян перемогла Антоніну Шевченко одноголосним рішенням суддів;
Даніель Родрігес був краще Гейба Гріна - одноголосне рішення суддів;
Джамал Гілл переміг Клідсона Абреу технічним нокаутом в 1-му раунді
Брендон Ройвал переміг Тіма Елліотта - удушення у 2-му раунді
Кейсі Кенні сильніше Луїса Смолка - удушення в 1-му раунді
Кріс Гутієррес переміг Вінса Моралеса технічним нокаутом у 2-му раунді.