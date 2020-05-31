UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасі: всі результати

Джерело - Чемпіон.

У Лас-Вегасі відбувся черговий турнір від UFC. Вперше після початку пандемії коронавірусу організація провела шоу не в штаті Флорида.

Всі результати шоу:

Жілберт Бернс переміг Тайрона Вудлі одноголосним рішенням суддів.

Аугусто Сакаї переміг Благоя Іванова роздільним рішенням суддів;

Біллі Карантілльо виявився сильнішим Спайка Карлайла, перемігши одноголосним рішенням суддів;

Рузвельт Робертс був сильніший Брока Вівера - удушення у 2-му раунді;

Маккензі Дерн перемогла Ханну Сайферс - больовий прийом в 1-му раунді;

Кетлін Чукагян перемогла Антоніну Шевченко одноголосним рішенням суддів;

Даніель Родрігес був краще Гейба Гріна - одноголосне рішення суддів;

Джамал Гілл переміг Клідсона Абреу технічним нокаутом в 1-му раунді

Брендон Ройвал переміг Тіма Елліотта - удушення у 2-му раунді

Кейсі Кенні сильніше Луїса Смолка - удушення в 1-му раунді

Кріс Гутієррес переміг Вінса Моралеса технічним нокаутом у 2-му раунді.