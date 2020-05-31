Бернс знищив Вудлі на турнірі в Лас-Вегасі

Джерело - Чемпіон.

У Лас-Вегасі відбувся черговий турнір від UFC. Жілберт Бернс переміг Тайрона Вудлі одноголосним рішенням суддів.

На самому початку поєдинку бразильський боєць пішов в агресивну атаку і завдав відмінний удар, результатом якого стало розсічення над оком Тайрона Вудлі. У другій п'ятихвилинці Вудлі зумів відповісти непоганими ударами, змусивши Бернса діяти дещо спокійніше.

Проте, Жілберт продовжував виглядати краще за свого суперника.

Як підсумок - одноголосне рішення суддів: 50-45, 50-44, 50-44.

Після бою Бернс заявив, що має намір поборотися за чемпіонський пояс і хоче вже в липні битися з чемпіоном Камару Усманом.