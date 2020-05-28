ФІФА надала УАФ роз'яснення щодо плювання під час матчу

Джерело - УАФ.
У ФІФА рекомендували футболістам утриматися від плювання під час матчів з метою уникнення поширення коронавірусу
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
"Відповідно до правил гри, "плювання в будь-кого" — це порушення, що заслуговує на вилучення (червону картку). Проте в тих випадках, коли плювання не підпадає під цю категорію, було б недоцільно вважати це порушенням, що заслуговує на жовту картку (ЖК), тому що офіційні особи матчу не можуть виявити кожен інцидент, оскільки плювання може статися в будь-якому місці на полі та в будь-який час, і часто це відбувається на відстані від ігрових дій (наприклад, коли гравці рухаються, щоб зайняти позицію перед наступною фазою гри). Отже, якщо застосовувати підхід, згідно з яким у цілому плювання та інші схожі дії вважати порушенням, що заслуговують на ЖК, під час матчів, то це призвело б до непослідовності (неоднорідності) та несправедливості.
Важливо: Новий протокол УПЛ дозволяє відвідувати матчі особам старшим за 60 років
Тому, якщо організатори змагань мають бажання зробити більш жорсткими положення протоколів щодо плювання та інших подібних явищ, то будь-яке дисциплінарне рішення повинно прийматися відповідним організатором змагань або членом-асоціацією після матчу", - йдеться в листі ФІФА.