ФІФА надала УАФ роз'яснення щодо плювання під час матчу

У ФІФА рекомендували футболістам утриматися від плювання під час матчів з метою уникнення поширення коронавірусу

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"Відповідно до правил гри, "плювання в будь-кого" — це порушення, що заслуговує на вилучення (червону картку). Проте в тих випадках, коли плювання не підпадає під цю категорію, було б недоцільно вважати це порушенням, що заслуговує на жовту картку (ЖК), тому що офіційні особи матчу не можуть виявити кожен інцидент, оскільки плювання може статися в будь-якому місці на полі та в будь-який час, і часто це відбувається на відстані від ігрових дій (наприклад, коли гравці рухаються, щоб зайняти позицію перед наступною фазою гри). Отже, якщо застосовувати підхід, згідно з яким у цілому плювання та інші схожі дії вважати порушенням, що заслуговують на ЖК, під час матчів, то це призвело б до непослідовності (неоднорідності) та несправедливості.