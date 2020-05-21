Президент МОК заявив про загрозу повного скасування Олімпіади-2020

Олімпіада у Токіо мала відбутися влітку 2020 року

Джерело - ВВС.

Якщо Олімпіаду у Токіо не вдасться провести у 2021 році, буде взагалі скасована.

Про це заявив президент МОК Томас Бах.

"Я розумію, що не можна весь час наймати 3-5 тис. чоловік в оргкомітет. Не можна щороку міняти весь спортивний календар у всіх основних федераціях по всьому світу. У спортсменів не може бути невизначеності. Треба бути готовим до різних сценаріїв, які можуть знадобитися для організації Ігор", - сказав Бах.

Олімпіада у Токіо мала відбутися влітку 2020 року, але через пандемію коронавірусу її перенесли на 2021 рік.

Нагадаємо, Олімпіаду в Токіо скасують, якщо світ не переможе коронавірус в 2021 році.