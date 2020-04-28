Олімпіаду в Токіо скасують, якщо світ не переможе коронавірус в 2021 році

Джерело - Nikkan Sports.
Олімпійські ігри будуть остаточно скасовані, якщо пандемія коронавірусу не буде взята під контроль у наступному році.
Про це заявив президент організаційного комітету Токіо-2020 Йоширо Морі.
"Чи можна відкласти Олімпіаду до 2022 року? Ні. В цьому випадку вона буде скасована.
Якщо вірус буде успішно локалізований, ми проведемо Олімпіаду наступного літа. Людство робить ставку на це", - сказав Морі.
Олімпіада-2020 пройде з 23 липня 2021 року по 8 серпня. Паралімпійські ігри заплановані на 24 серпня – 5 вересня.
На Олімпійських іграх в Токіо представники орієнтовно 205 країн світу розіграють 339 комплектів медалей в 33 видах спорту.
Раніше, помер Олімпійський чемпіон 1980 року.