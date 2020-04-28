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Олімпіаду в Токіо скасують, якщо світ не переможе коронавірус в 2021 році

Сьогодні 10:25 184 0
Ще раз Ігри переносити не будуть
Олімпіаду в Токіо скасують, якщо світ не переможе коронавірус в 2021 році
#Токіо, #Олімпіада

Джерело - Nikkan Sports.

Олімпійські ігри будуть остаточно скасовані, якщо пандемія коронавірусу не буде взята під контроль у наступному році.

Про це заявив президент організаційного комітету Токіо-2020 Йоширо Морі.

"Чи можна відкласти Олімпіаду до 2022 року? Ні. В цьому випадку вона буде скасована.

Якщо вірус буде успішно локалізований, ми проведемо Олімпіаду наступного літа. Людство робить ставку на це", - сказав Морі.

Олімпіада-2020 пройде з 23 липня 2021 року по 8 серпня. Паралімпійські ігри заплановані на 24 серпня – 5 вересня.

На Олімпійських іграх в Токіо представники орієнтовно 205 країн світу розіграють 339 комплектів медалей в 33 видах спорту.

Раніше, помер Олімпійський чемпіон 1980 року.

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