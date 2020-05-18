Беленюк: Колись я теж був Сашком Усиком

29-річний український борець і депутат Верховної Ради України Жан Беленюк він став набагато обережнішим у висловлюваннях.

Про це заявив сам борець.

"Питання в тому, що слова можуть вихопити з контексту і опублікувати якісь ЗМІ. Я розумію, в якій ситуації я перебуваю. Якщо висловиться Вася Пупкін, навіть будучи депутатом, ніхто не помітить. Це просто пройде повз всіх. А якщо скаже Жан Беленюк, без різниці що - виривають з контексту, і вже завтра заголовки у всіх ЗМІ. Навіщо мені це треба?

Як хочу подобатися людям? Я такий який я є. Я не купюра у $100, яка всім подобається. Для мене це несподіване запитання. Я говорю про спортсмена, який хоче збудувати позитивний образ. Він може бути не позитивним, а таким, який ти хочеш. Якщо тобі ближче бути хорошим хлопцем, то ти будуєш цю лінію.

У нас є спільний знайомий - Саня Усик. Саня постійно провокує. Він показує, мовляв, я такий, який я є, сприймайте мене таким, який я є. І крапка. Якщо повернутися до тебе, то ти себе зараз ведеш набагато акуратніше. Через статус, через досвід, через якісь пережиті ситуації? Ну звичайно. Колись я теж був Сашком Усиком", - зазначив Беленюк.