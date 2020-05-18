Беленюк розповів, коли завершить спортивну кар'єру

29-річний український борець і депутат Верховної Ради України Жан Беленюк планує завершити спортивну кар'єру після Олімпіади в Токіо.

Про це заявив сам спортсмен.

"З високою долею ймовірності - так. Але я така людина, що я на 100% ніколи не загадую. Тому що я бачив багато різних прикладів, коли люди говорили, мовляв, "я йду", особливо спортсменів це стосується.

Спорт - це така річ, яка затягує. Навіть якщо ти деякий час не займаєшся, то сумуєш за тим станом, який відчуваєш після хорошого тренування. Це змушує тебе повертатися.

Є такий спортсмен Армен Варданян (український борець - прим. ред.). Він спробував потрапити на Олімпійські ігри в Токіо. Він не тренувався з початку 2016-го року. Але відчував в собі потенціал, відчував, що може проявити себе. Але, на жаль, не зміг відібратися навіть на чемпіонат України", - зазначив Беленюк.