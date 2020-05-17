У батька Хабіба вражено 75% легень

Стан здоров'я Абдулманапа Нурмагомедова, батька і тренера чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова, дуже важкий.

Про це розповів друг сім'ї Рамазан Рабаданов.

Важливо: У батька Хабіба діагностували коронавірус

"Він до сих пір лежить у лікарні в Москві. У нього 75% легень вражено, і він переніс інсульт. Йому зробили шунтування, ввели в кому, і самі лікарі його вивели з коми.

Але він не може розмовляти, стан важкий. Всі сподіваємося на його одужання", - сказав Рабаданов.