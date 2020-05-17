 У батька Хабіба вражено 75% легень | ММА | Champion.com.ua
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У батька Хабіба вражено 75% легень

Сьогодні 12:21 1675 0
У батька Хабіба вражено 75% легень

Джерело - Чемпіон.

Стан здоров'я Абдулманапа Нурмагомедова, батька і тренера чемпіона UFC у легкій вазі Хабіба Нурмагомедова, дуже важкий.

Про це розповів друг сім'ї Рамазан Рабаданов.

  Важливо: У батька Хабіба діагностували коронавірус

"Він до сих пір лежить у лікарні в Москві. У нього 75% легень вражено, і він переніс інсульт. Йому зробили шунтування, ввели в кому, і самі лікарі його вивели з коми.

Але він не може розмовляти, стан важкий. Всі сподіваємося на його одужання", - сказав Рабаданов.

Нагадаємо, 25 квітня, 57-річний Абдулманап Нурмагомедов був госпіталізований в лікарню Махачкали, йому діагностували коронавірус. Рік тому Нурмагомедов-старший переніс операцію на серці.

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