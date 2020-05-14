У батька Хабіба діагностували коронавірус

3 травня в Абдулманапа Нурмагомедова стався інфаркт

Джерело - Еспресо.

У батька російського бійця UFC Хабіба Нурмагомедова діагностували коронавірус.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

Абдулманапу Нурмагомедову стало погано після спортивних занять, які чоловіку заборонили лікарі. Спершу у Нурмагомедова була діагностовано вірусну пневмонію, при чому тренер відмовлявся проходити тест на коронавірус.

У травні стан здоров'я Нурмагомедова-старшого погіршився. Його син Хабіб Нурмагомедов організував комерційний рейс з Махачкали, який доставив батька в одну з лікарень Москви, де у нього і виявили СOVID-19.

3 травня в Абдулманапа Нурмагомедова стався інфаркт. Йому була зроблена операція, після чого він перебуває у комі.