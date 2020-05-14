 У батька Хабіба діагностували коронавірус | ММА | Champion.com.ua
Мій профіль
Лопес заявив про скасування бою з Ломаченком
Сьогодні 10:25 3069 1
Редкач опублікував колаж Ломаченка з Путіним і викликав Василя на бій
Сьогодні 15:09 1578
Колишній гравець збірної України: У Москві в мене найближчі друзі
Сьогодні 14:08 2216
Лідер Олександрії потрапив до сфери інтересів італійських клубів
Сьогодні 12:57 1117
Тренер Грицая: В Усика з Ломаченком куратор із ФСБ
Сьогодні 09:55 2443 3
Усика запідозрили у тому, що він був завербований спецслужбами РФ
Сьогодні 07:28 5677 10
Динамо готове надати Зорі клубну базу ДЮСШ
Вчора 21:11 1672
Шевченко: Хочу повернутися в Мілан в якості тренера
Вчора 19:46 3205
Серія А відновлює сезон з 13 червня
Вчора 18:55 1919 1
Відновлення УПЛ можуть перенести на 6 червня
Вчора 17:57 2271
Блоги
Про примирення з Динамо, конфлікт з Павелком і повернення Вацка - Олександр Денисов
Про примирення з Динамо, конфлікт з Павелком і повернення Вацка - Олександр Денисов Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:24 522
Найдорожчі українські футболісти прямо зараз
Найдорожчі українські футболісти прямо зараз Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:55 473
Перший європейський кубок в історії Динамо. 45-років тому кияни виграли Кубок володарів кубків
Перший європейський кубок в історії Динамо. 45-років тому кияни виграли Кубок володарів кубків Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:02 840
Скажіть фразу українською: Ярмоленко запустив флешмоб для фанів Вест Гема
Скажіть фразу українською: Ярмоленко запустив флешмоб для фанів Вест Гема Valeriy Ruchka
Вчора 17:50 1412 2
Динамівський день. 39 років тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків
Динамівський день. 39 років тому Динамо Тбілісі виграло Кубок Кубків Андрій Твердохліб
Вчора 15:59 2017
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Андрій Твердохліб
Вчора 12:14 3766
Тренер, що випередив час. 11 цитат Лобановського
Тренер, що випередив час. 11 цитат Лобановського Valeriy Ruchka
Вчора 12:13 3079
18 років тому помер Валерій Лобановський
18 років тому помер Валерій Лобановський Valeriy Ruchka
Вчора 08:48 3215
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 2 роки тому Ломаченко переміг Лінареса
ВІДЕО. Побував у нокдауні та завершив бій феноменальним ударом по печінці: 2 роки тому Ломаченко переміг Лінареса Андрій Твердохліб
12.05.2020 21:45 2960
Я повернувся. Майк Тайсон показав свої феноменальні тренування
Я повернувся. Майк Тайсон показав свої феноменальні тренування Valeriy Ruchka
12.05.2020 16:39 1850
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:25 Футбол В УПЛ визначили долю чемпіонатів U-19 і U-21 161
16:12 Футбол Шахтар відновив тренування 212
15:55 ММА 40-річний Тейшера зламав Сміту ніс і вибив кілька зубів 329
15:47 Футбол Клуб Бундесліги втратив тренера перед матчем з Баварією 470
15:42 Футбол Вісім гравців Бешикташа заразилися коронавірусом 497
15:37 Футбол Денисов: УПЛ - слабкий продукт, який не має міжнародного попиту 442
15:30 Футбол Кополовець: У Карпати приходять напівфабрикати, вони грають за гроші, не за клуб 415
15:24 Блог Про примирення з Динамо, конфлікт з Павелком і повернення Вацка - Олександр Денисов 523
15:23 Футбол Чемпіонат України у Другій лізі догравати не будуть 592
15:17 Футбол УПЛ відновиться 30 травня 616
15:09 Бокс Редкач опублікував колаж Ломаченка з Путіним і викликав Василя на бій 1578
14:55 Футбол Барселона могла підписати Роналду, але обрала провальний варіант 808
14:40 Футбол Шевченко: З часом Мілан вирішить, купувати Миколенка чи ні 1044
14:25 Формула 1 Феррарі підписав контракт з Сайнсом 910
14:08 Футбол Колишній гравець збірної України: У Москві в мене найближчі друзі 2216
13:50 ММА У батька Хабіба діагностували коронавірус 741
13:33 Формула 1 Ріккардо залишить Рено і перейде у Макларен 925
13:15 Футбол Денисов вказав зміни, які можуть бути у програмі Великий футбол 1265
12:57 Футбол Лідер Олександрії потрапив до сфери інтересів італійських клубів 1117
12:55 Блог Найдорожчі українські футболісти прямо зараз 473
12:41 Футбол Кополовець: Карпати нікому не потрібні, залишився тільки бренд 1267
12:25 Футбол Стало відомо, чому Динамо не подало апеляцію у справі Бєсєдіна 1599
12:09 Футбол Лєднєв відмовив європейським клубам заради Динамо 1551
11:51 Бокс Хейні: Лопес є брехуном і я починаю думати, що він божевільний 1432
11:33 Футбол Тимчик: Рафаїлов гідний посади спортивного директора Динамо 1706

У батька Хабіба діагностували коронавірус

Сьогодні 13:50 741 0
3 травня в Абдулманапа Нурмагомедова стався інфаркт
У батька Хабіба діагностували коронавірус
#Хабіб

Джерело - Еспресо.

У батька російського бійця UFC Хабіба Нурмагомедова діагностували коронавірус.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza.

Абдулманапу Нурмагомедову стало погано після спортивних занять, які чоловіку заборонили лікарі. Спершу у Нурмагомедова була діагностовано вірусну пневмонію, при чому тренер відмовлявся проходити тест на коронавірус.

У травні стан здоров'я Нурмагомедова-старшого погіршився. Його син Хабіб Нурмагомедов організував комерційний рейс з Махачкали, який доставив батька в одну з лікарень Москви, де у нього і виявили СOVID-19.

3 травня в Абдулманапа Нурмагомедова стався інфаркт. Йому була зроблена операція, після чого він перебуває у комі.

Коментарі ()