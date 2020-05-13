Батько Нурмагомедова опинився у комі через неправильне лікування

Батько чемпіона UFC Хабіба Нурмагомедова перебуває важкому стані.

Про це повідомляє sport-express із посиланням на власне джерело.

"У Абдулманапа дуже погане становище, він в комі, в Москві. Його в Дагестані лікували неправильно, виникло ускладнення. Його забрали на літаку і зараз він в Москві у військовому госпіталі. Він один там, родичів туди не пускають", - йдеться в повідомленні.