Мак-Грегор анонсував свій наступний бій

Конор Мак-Грегор влітку планує повернути чемпіонський пояс

Колишній чемпіон UFC Конор Мак-Грегор у липні битиметься за чемпіонський титул

Про це розповів сам ірландський боєць у Тwitter.

"Дуже схвильований перед титульним боєм в легкій вазі у липні!", - написав Макгрегор.

Чемпіон UFC є росіянин Хабіб Нурмагомедов, який вже заявив, що не повернеться у октагон раніше вересня. Вочевидь, Конор Мак-Грегор розраховує на бій з американцем Джастіном Гейджи, який 10 травня відібрав титул "тимчасового" чемпіон у легкій вазі у іншого бійця зі США – Тоні Фергюсона.

Нагадаємо, Фергюсон потрапив до лікарні після бою з Гейджи.