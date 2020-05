На турнірі UFC 249 більше за всіх заробив Тоні Фергюсон, який поступився Джастіну Гейджи.

Про це повідомляє інсайдер Джед Гудман.

Тоні заробив 500 тисяч доларів, Гейджі - 350 тисяч.

310 тисяч отримав Ентоні Петтіс, який переміг Дональда Серроне.

One more time, here are the purses for #UFC249 pic.twitter.com/vnTAdQVTep