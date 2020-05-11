 Цзю: Фергюсон був занадто самовпевненим | ММА | Champion.com.ua
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Цзю: Фергюсон був занадто самовпевненим

Сьогодні 15:55 488 0
Боксер вважає, що Тоні виявився не готовим до цього бою
Цзю: Фергюсон був занадто самовпевненим
#Фергюсон, #Цзю

Джерело - sport24.ru.

Тоні Фергюсона не був готовим до поєдинку з Джастіном Гейджи на турнірі UFC 249.

Про це заявив колишній абсолютний чемпіон світу Костянтин Цзю.

"Двояко можна розуміти цей бій. Результат мене не здивував. Фергюсон вийшов на бій не готовим. Може, навіть і був готовий, але самовпевненості занадто багато.

Шанси Хабіба проти Гейджи? У нього завжди є шанси, проти будь-якого бійця. Мені складно оцінити, чи підходить він за стилем", - сказав Цзю.

Нагадаємо, Фергюсон потрапив до лікарні після бою з Гейджи.

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