Цзю: Фергюсон був занадто самовпевненим

Тоні Фергюсона не був готовим до поєдинку з Джастіном Гейджи на турнірі UFC 249.

Про це заявив колишній абсолютний чемпіон світу Костянтин Цзю.

"Двояко можна розуміти цей бій. Результат мене не здивував. Фергюсон вийшов на бій не готовим. Може, навіть і був готовий, але самовпевненості занадто багато.

Шанси Хабіба проти Гейджи? У нього завжди є шанси, проти будь-якого бійця. Мені складно оцінити, чи підходить він за стилем", - сказав Цзю.