Заражений коронавірусом Соуза контактував з іншими бійцями UFC 249

Роналду Соуза міг інфікувати інших бійців

Середньоваговик Роналду Соуза, у якого був виявлений коронавірус, перед офіційною процедурою зважування турніру UFC 249 контактував з ексчемпіоном UFC у важкій вазі Фабрісіо Вердумом і іншими бійцями.

Про це повідомляє MMAJunkie.

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Сьогодні вночі Вердум має битися проти Олексія Олійника в карді турніру UFC 249.

Раніше, у бійця UFC 249 виявили коронавірус.