Заражений коронавірусом Соуза контактував з іншими бійцями UFC 249

Джерело - tribuna.com.
Середньоваговик Роналду Соуза, у якого був виявлений коронавірус, перед офіційною процедурою зважування турніру UFC 249 контактував з ексчемпіоном UFC у важкій вазі Фабрісіо Вердумом і іншими бійцями.
Про це повідомляє MMAJunkie.
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Сьогодні вночі Вердум має битися проти Олексія Олійника в карді турніру UFC 249.
"Isolated" pic.twitter.com/fJaIsiuB0Y— Austin Price (@AJPrice803) May 9, 2020
Раніше, у бійця UFC 249 виявили коронавірус.