Повернення Мак-Грегора залежить від турніру UFC 249

Оді Аттара прокоментував наступний бій Конора Мак-Грегора

Ірландський боєць UFC Конор Мак-Грегор може повернутися в октагон у липні.

Про це розповів менеджер бійця Оді Аттара.

За його словами, рішення Конора залежить від організації травневих турнірів в Джексонвіллі, зокрема UFC 249. Він хоче переконатися, що організація подбає про все належним чином. Після цього Макгрегор розгляне питання про бій в липні.

"Хоча Конор хотів би битися при повних трибунах, він розуміє, що його бій на порожній арені може означати для людей сидять вдома. Він проаналізує ситуацію, подумає, чи буде задоволений тим, як UFC проведе ці заходи з точки зору забезпечення безпеки і збереження здоров'я спортсменів", - сказав Аттар.

Турнір UFC 249 відбудеться 9 травня в Джексонвіллі.

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