Промоутерська компанія Top Rank буде організовувати змагання, тільки якщо впевнена в безпеці їх учасників.

Про це заявив керівник компанії Боб Арум.

"Я бажаю їм удачі. Сподіваюся, вони не поставлять під загрозу безпеку учасників. Однак я вважаю, що це безвідповідально і з цього не вийде нічого хорошого. Ми ж дивимося тільки в сторону Невади і Каліфорнії. Ми ведемо розмови з Техасом. Ми будемо організовувати змагання, тільки якщо ми будемо впевнені в безпеці бійців і інших учасників. Крім того, такого заходу потрібно схвалення медичної влади.

Ми не будемо поводитися так безвідповідально, як Уайт. Я не хочу, щоб в наші справи втручалася політика. У мене майже не залишилося поваги до Дені Уайту та його роботу", - сказав Арум.