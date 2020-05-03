 Арум: У мене не залишилося поваги до президента UFC | Бокс | Champion.com.ua
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Арум: У мене не залишилося поваги до президента UFC

Вчора 23:42 1215 0
Промоутер розкритикував Вайта
Арум: У мене не залишилося поваги до президента UFC
#Вайт, #Арум

Джерело - BoxingScene.

Промоутерська компанія Top Rank буде організовувати змагання, тільки якщо впевнена в безпеці їх учасників. 

Про це заявив керівник компанії Боб Арум.

"Я бажаю їм удачі. Сподіваюся, вони не поставлять під загрозу безпеку учасників. Однак я вважаю, що це безвідповідально і з цього не вийде нічого хорошого. Ми ж дивимося тільки в сторону Невади і Каліфорнії. Ми ведемо розмови з Техасом. Ми будемо організовувати змагання, тільки якщо ми будемо впевнені в безпеці бійців і інших учасників. Крім того, такого заходу потрібно схвалення медичної влади.

Ми не будемо поводитися так безвідповідально, як Уайт. Я не хочу, щоб в наші справи втручалася політика. У мене майже не залишилося поваги до Дені Уайту та його роботу", - сказав Арум.

Раніше, Арум заявив про можливу швидку організацію бою Джошуа - Ф'юрі.

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