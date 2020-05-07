У Росії на чемпіона Європи напали з ножем

Злочин стався серед білого дня

Чемпіон Європи-2013 російський волейболіст Олексій Спірідонов став жертвою нападу з боку двох невідомих осіб, в одного з яких був ніж.

Про це заявив сам спортсмен.

"Виходив з банку, і на мене напали двоє. Одного встиг вдарити, а другий схопився за ніж. Я був з другом, він мені допоміг. На щастя, ми не постраждали. Але страшно стає жити, адже вже серед білого дня на двох здорових мужиків нападають. І все це під камерами, в людному місці. А уявіть, якби на моєму місці була бабуся, дідусь або людина, яка не змогла б чинити опір", - зазначив Спірідонов.

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