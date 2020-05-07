Легенда Динамо не може повернутися в Україну з Росії

Колишній гравець та тренер Динамо Максим Шацьких перебуває у Росії попри перерву у чемпіонаті.

Про це заявив сам фахівець.

"Ми тут перебуваємо на карантині. Повернутися додому, до сім'ї в Київ, поки що немає можливості. Кордони, фактично, закриті. Ми розглядали різні можливості, різні маршрути поїхати на авто, але поки що це неможливо. Виїхати з Росії і потрапити в Україну ми зможемо. А ось чи вийде в разі потреби оперативно повернутися – велике питання.

Крім того, ми очікуємо рішення засідання виконкому РФС, на якому повинні офіційно затвердити, що сезон в ФНЛ дограний не буде. Також вирішиться, чи продовжить грати Прем'єр-ліга. Від цього будуть залежати наші плани і орієнтовний термін, коли ми можемо почати готуватися до нового сезону", - зазначив Шацьких.