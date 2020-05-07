Легенда Динамо не може повернутися в Україну з Росії

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Колишній гравець та тренер Динамо Максим Шацьких перебуває у Росії попри перерву у чемпіонаті.
Про це заявив сам фахівець.
"Ми тут перебуваємо на карантині. Повернутися додому, до сім'ї в Київ, поки що немає можливості. Кордони, фактично, закриті. Ми розглядали різні можливості, різні маршрути поїхати на авто, але поки що це неможливо. Виїхати з Росії і потрапити в Україну ми зможемо. А ось чи вийде в разі потреби оперативно повернутися – велике питання.
Крім того, ми очікуємо рішення засідання виконкому РФС, на якому повинні офіційно затвердити, що сезон в ФНЛ дограний не буде. Також вирішиться, чи продовжить грати Прем'єр-ліга. Від цього будуть залежати наші плани і орієнтовний термін, коли ми можемо почати готуватися до нового сезону", - зазначив Шацьких.
Нагадаємо, Шацьких є асистентом Олександра Хацкевича у тренерському штабі російського Ротора, який, найімовірніше, підніметься в елітний дивізіон, адже чемпіонат ФНЛ був завершений достроково. Команда з Волгограда очолювала турнірну таблицю. Легендарний екс-форвард Динамо не повернувся до Києва на час карантину, хоча його сім'я давно живе в Україні.
Раніше, уболівальники назвали колишнього гравця Динамо найкращим футболістом в історії Білорусі.