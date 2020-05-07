Ольга Ляхова не може вилетіти в Україну

Чемпіонка Європейських ігор і призерка чемпіонатів Європи в бігу на 800 метрів Ольга Ляхова не може повернутися додому зі зборів у Кенії.

Про це розповіла сама спортсменка.

"У Кенію я їхала на звичайний тренувальний збір, який проходить у високогірному місті Ітен. Приїхала сюди 7 березня, до початку глобальної пандемії. Збір мав закінчитися 4 квітня. Але в кінці березня закрили свої кордони Кенія, а потім і Україна. Вже неможливо було вилетіти з країни. Тому мій збір все ще триває, а кордони в Кенії все ще закриті.

Актуально: Ляхова: Спортсменам на Тернопільщині заборонили тренуватися віддалено

Не знаю, коли потраплю додому. Наразі у мене є зворотний квиток на 31 травня. Але постійно ходять чутки, що локдаун в Кенії хочуть продовжити до середини червня", - розповіла Ляхова.

Раніше, Ляхова домоглася справедливості у виплаті президентських стипендій.