У Тернопільській області чиновники заборонили навчальним закладам займатися спортом та тренуватися віддалено.

Про це розповіла українська легкоатлетка Ольга Ляхова.

"У Тернопільській області в Зборівському спорті біда. Через чиновника. Начальниця управління освіти Тернопільської ОПР місіс Хома, рекомендувала своїм листом: заборонити шкільним установам, включаючи спорт займатися і тренуватися віддалено.

А це означає, що тренера не можуть відправляти дітям домашні завдання по інтернету. А тренерів-викладачів переводять на 2/3 від голої ставки.

Будь ласка, зверніть увагу на цю якомога відразу подумати, маленьку проблему. Але все ж таки глобальну. Оскільки нам потрібна здорова нація. А як же діти, які сидять на карантині кілька місяців, зможуть тренуватися бувши вдома? А як же тренера, які і так працюють на копійки ?? А Тернопільській області їх хочуть ще позбавити і цього?", - розповіла Ляхова.