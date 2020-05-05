Всіх бійців UFC 249 протестують на COVID-19

В UFC ретельно готують до турніру

UFC поінформував всіх бійців промоушена, які візьмуть участь в турнірі UFC 249, про додаткові заходи безпеки.

Про це повідомляє MMA Junkie.

Всі бійці пройдуть обов'язковий тест на коронавірус перед турніром. Кожен боєць отримав електронного листа, в якому зазначено, що після отримання результатів тестування дієтолог UFC проведе додаткову роботу.

Вона буде містити роботу над зниженням ваги, графік харчування, алергію на харчові продукти. У листі вказується точна кількість тестів на коронавірус, а також додаткові деталі.

Турнір UFC 249 відбудеться 9 травня в Джексонвіллі.

Раніше, промоутер Боб Арум розкритикував Вайта.