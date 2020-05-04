Фергюсон назвав сценарій бою з Гейджі

Тоні Фергюсон готовий перемогти Джастіна Гейджі

Джерело - allboxing.

Американський боєць Тоні Фергюсон впевнений у своїй перемозі над Джастіном Гейджі у поєдинку за титул тимчасового чемпіона в легкій вазі на UFC 249.

Про це розповів сам боєць.

"Якщо сильно того хочеш, то можеш нокаутувати суперника в першому, другому раунді або в третьому раунді - це не важливо. Вимотувати їх, вимотувати і вимотувати, поки вони не зламаються. Назад зібратися вони вже не здатні. Бій відбудеться за одним сценарієм: я підніму переможно руку і потім відстою пояс чемпіона", - заявив Фергюсон.

Нагадаємо, в UFC анонсували повернення Нурмагомедов.

Раніше, у UFC вирішили відмінити чотири турніри.