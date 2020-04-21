У UFC вирішили відмінити чотири турніри

У UFC вирішили скасувати турніри - 25 квітня Лінкольні (США), 2 травня в Оклахома-Сіті (США), 9 травня в Сан-Пауло (Бразилія) і 16 травня в Сан-Дієго (США).

Про це повідомляє пресслужба організації.

"Уболівальники, які придбали квитки на ці заходи, отримають повернення грошових коштів в повному обсязі. Покупки, зроблені через інтернет або по телефону, будуть автоматично повернені. UFC сподівається повернутися з турнірами вже в найближчому майбутньому", - йдеться в повідомленні.