Українська чемпіонка світу народила двійню

Відтепер Олександра Когут - багатодітна мама

Джерело - Главком.

Чемпіонка світу-2010, призерка трьох чемпіонатів Європи з боротьби, львів’янка Олександра Когут народила двійню - хлопчика і дівчинку.

Про це повідомляє Главком.

Радісна подія сталася 2 травня.

Олександра Когут і тренер з боротьби Віталій Макот у шлюбі з 2013 року. Також вони виховують доньку Вероніку.

Олександра була однією з найсильніших борчинь світу в категорії до 51 кг в другій половині першого – на початку другого десятиліття 2000-х років. Когут була чемпіонкою світу серед юніорів-2005, а потім стала найсильнішою на планеті серед дорослих у Москві-2010.

Єдина прикрість - категорія до 51 кг є неолімпійською. А відібратися на Ігри в найлегшій вазі до 48 кг чи в більш важкій категорії до 55 кг Когут не вдалося.

У 2018 році 30-річна Олександра, повернувшись із декретної відпустки, почала виступати за Австрію. За нову країну вона посідає дев’яте місце на чемпіонаті Європи і десяте – на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, українка дотепно відреагувала на відміну чемпіонату Європи.