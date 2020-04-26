ВІДЕО. Українка дотепно відреагувала на відміну чемпіонату Європи

Джерело - Чемпіон.

Українська бігунка Ганна Рижикова не втрачає оптимізму та почуття гумору під час карантину.

Легкоатлетка в своєму Instagram дотепно відреагувала на відміну чемпіонату Європи, який мав відбутися в Парижі з 25 по 30 серпня 2020 року.

"Мій настрій, коли дiзналась, що чемпіонат Європи скасовується", - підписала відео дніпрянка.

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