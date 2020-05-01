Колишній чемпіон UFC Даніель Корм'є хоче завершити кар'єру в статусі володаря чемпіонського пояса.

Про це заявив сам боєць.

"Ми поб'ємося з Стіпе Міочічем втретє. Після цього я зав'яжу з боями. Я люблю ММА, я люблю змагатися. Мені буде важко піти зі спорту, але я знаю, що буде правильно піти на пенсію з чемпіонським титулом.

З Стіпе у нас вийде відмінна трилогія. Він відмінний хлопець, борець, пожежник. Стійкий мужик. Але я повинен завершити кар'єру чемпіоном", - зазначив Корм'є.