Перший боєць UFC захворів коронавірусом

Американський боєць UFC Лайман Гуд у березні разом зі своєю дівчиною здав позитивний тест на коронавірус.

Про це розповів сам боєць.

"Близько чотирьох тижнів назад я прокинувся з почуттям слабкості перед запланованим спарингом. Але поєдинок відбувся, після якого мені було дуже важко. Мені було дуже складно дихати, а тіло просто ламало. Я знав, що не здоровий, але пройшов через це.

Ми з дівчиною здали тест на коронавірус, який показав позитивну відповідь. Відразу зателефонував друзям і тренерам, і розповів про це.

Не хочу, щоб мене боялися в звичайному житті. Мені пощастило перемогти цей вірус.", - розповів Гуд.