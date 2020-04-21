Перший боєць UFC захворів коронавірусом

Джерело - isport.ua.
Американський боєць UFC Лайман Гуд у березні разом зі своєю дівчиною здав позитивний тест на коронавірус.
Про це розповів сам боєць.
"Близько чотирьох тижнів назад я прокинувся з почуттям слабкості перед запланованим спарингом. Але поєдинок відбувся, після якого мені було дуже важко. Мені було дуже складно дихати, а тіло просто ламало. Я знав, що не здоровий, але пройшов через це.
Ми з дівчиною здали тест на коронавірус, який показав позитивну відповідь. Відразу зателефонував друзям і тренерам, і розповів про це.
Не хочу, щоб мене боялися в звичайному житті. Мені пощастило перемогти цей вірус.", - розповів Гуд.
Нагадаємо, через коронавірус може повністю зникнути один вид спорту.