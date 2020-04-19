Через коронавірус може повністю зникнути один вид спорту

Жіночий футбол перебуває на межі існування

Через пандемію коронавірусу жіночий футбол може повністю зникнути як вид спорту.

Про це повідомляє міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro).

У доповіді організації йдеться про багатьох факторах, через які і до нинішньої кризи жіночий футбол не можна було назвати остаточно сформованим і міцно стоять на ногах. Серед іншого перераховуються недосконалі контракти з футболістками як за своєю суттю, так і за дуже короткими термінами. Особливий акцент FIFPro робить на тому, що в жіночому футболі права дівчат часто не дотримуються.

Зараз же, в поточних умовах, які сформувалися через припинення спорту, жіночий футбол, як заявляє FIFPro, просто виявився на межі зникнення. Якщо не вжити перелік необхідних заходів, які організація також призводить у своїй заяві, шанси врятувати цей вид спорту будуть мінімальними.

Раніше, президент Брешії перехворів на коронавірус.