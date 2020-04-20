Беленюк хоче в ММА і розраховує на допомогу Ломаченка

Борець греко-римського стилю Жан Беленюк має інтерес до переходу у змішані бойові мистецтва.

Про це заявив сам борець.

"Ви знаєте, у мене є думки про те, щоб потрапити на збір Ломаченка, попрацювати з його батьком, щоб він хоча б поставив мені ази бойової техніки.

Я розумію, що боксерська техніка на низькому рівні. Мені потрібно в цій частині її поліпшити. Займатися боротьбою і MMA одночасно неправильно, адже я буду себе розпорошувати.

Я обіцяв, що після борцівської кар'єри я спробую тренуватися для початку. Якщо я буду бачити потенціал в цій сфері і буду розуміти, що готовий виходити в клітку і показувати гідний результат, то чому ні", - сказав Беленюк.