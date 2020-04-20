Чемпіон Європи з греко-римської боротьби до 87 кг Семен Новіков не має права представляти Україну на Олімпіаді в Токіо.

Про це розповів чемпіон світу-2019 з греко-римської боротьби Жан Беленюк.

"Зараз потрібно дивитися на нові критерії відбору на Олімпіаду. Подивимося. Новіков – хлопець, який дуже добре виступив на чемпіонаті Європи, але туди спочатку мав їхати я.

Ми з тренером дали йому таку можливість, тому що хлопець талановитий, з великим потенціалом і ніяких питань не виникало.

У мого тренера були домовленості, що вони їдуть на чемпіонат Європи, але вони ніяким чином не претендують на Олімпіаду. Тому що я завоював ліцензію і я повинен їхати туди.

Але ви ж розумієте, що не з усіма людьми можна домовлятися, це як в політиці. Я сподіваюся, що ми з цієї ситуації вийдемо максимально вигідно в першу чергу для результату збірної", - сказав Беленюк.