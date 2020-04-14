Карантин в НХЛ продовжили до травня

Джерело - Чемпіон.
НХЛ продовжила період самоізоляції гравців до 30 квітня через епідемію коронавірусу.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
"НХЛ після консультації з медичними експертами, а також з представниками Асоціації гравців НХЛ, прийняла рішення продовжити рекомендацію по самоізоляції для гравців, тренерів і хокейного персоналу НХЛ до четверга, 30 квітня. Раніше самоізоляція діяла до 15 квітня", - йдеться в повідомленні.
Update on @NHL Self-Quarantine Recommendation. pic.twitter.com/STgNBTf4bv— NHL Public Relations (@PR_NHL) April 14, 2020
Раніше, у НХЛ назвали варіант завершення сезону.