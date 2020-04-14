 Карантин в НХЛ продовжили до травня | Хокей | Champion.com.ua
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Карантин в НХЛ продовжили до травня

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НХЛ не відновиться раніше 30 квітня
Карантин в НХЛ продовжили до травня
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

НХЛ продовжила період самоізоляції гравців до 30 квітня через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

"НХЛ після консультації з медичними експертами, а також з представниками Асоціації гравців НХЛ, прийняла рішення продовжити рекомендацію по самоізоляції для гравців, тренерів і хокейного персоналу НХЛ до четверга, 30 квітня. Раніше самоізоляція діяла до 15 квітня", - йдеться в повідомленні.

Раніше, у НХЛ назвали варіант завершення сезону.

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