Карантин в НХЛ продовжили до травня

НХЛ продовжила період самоізоляції гравців до 30 квітня через епідемію коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

"НХЛ після консультації з медичними експертами, а також з представниками Асоціації гравців НХЛ, прийняла рішення продовжити рекомендацію по самоізоляції для гравців, тренерів і хокейного персоналу НХЛ до четверга, 30 квітня. Раніше самоізоляція діяла до 15 квітня", - йдеться в повідомленні.