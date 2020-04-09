Усик вказав запитання, які хотів би задати Зеленському

Український суперважковаговик Олександр Усик (17-0, 13 КО) хотів би запитати Володимира Зеленського про напрям, яким рухається Україна.

Про це заявив сам боксер.

"Та команда, яка зараз є, були надії на те, що щось зміниться. Я там навіть ефір записував, що у нас новий Президент, і це круто. Але що один він може зробити?

Якби Зеленський запросив мене на чай, про що б з ним поговорили? Не знаю. Я попив би з ним чай. Думаю, у нас зав'язався б розмова про щось. Перше, що я б сказав: "Володимире Олександровичу, що відбувається взагалі? Куди ми йдемо?", - розповів Усик.