Один з найкращих спортивних фотографів світу помер від коронавірусу

Спортивний фотограф газети New York Post Ентоні Каусі помер від коронавірусу.

Про це заявив головний редактор газети Стівен Лінч.

"Ентоні Каусі був нашим колегою, другом і блискучим журналістом. Він був одним з кращих спортивних фотографів в Нью-Йорку, зобразив всі основні спортивні моменти останніх 25 років. Спокійний, забавний, але в першу чергу добрий - його поважали ті, кого він фотографує, ним захоплювалися ті, з ким він працював. Ми поділяємо горе з його родиною", - заявив Лінч.